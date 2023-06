Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Willich: Verkehrsunfall -17-Jähriger hält Sicherheitsabstand nicht ein

Willich (ots)

Am 31.05.2023 hat es gegen 16.15 Uhr einen Verkehrsunfall auf der Ackerstraße in Willich gegeben. Ein 17-jähriger Willicher fuhr mit seinem Fahrrad gemeinsam mit einem 17-jährigen Meerbuscher, welcher mit seinem Roller unterwegs war, auf der Ackerstraße in Fahrtrichtung Bahnstraße. Während der Fahrt hielt sich der Fahrradfahrer an dem Rollerfahrer fest. Verkehrsbedingt musste der Meerbuscher mit seinem Roller bremsen. Durch das dichte Beieinander fahren und das Nichteinhalten des Sicherheitsabstandes konnte der Willicher nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr dem Roller hinten auf. Auf Grund dessen stürzte der 17-jährige Radfahrer auf die Fahrbahn. Er wurde leicht verletzt in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Die Erziehungsberechtigten wurden informiert. / AM (513)

