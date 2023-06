Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kempen: Kollision zwischen Pkw und Lkw - 40-Jähriger leicht verletzt

Kempen (ots)

Am 31.05.2023 hat es gegen 06.25 Uhr einen Verkehrsunfall auf der Kerkener Straße / Grevenhütte in Kempen gegeben. Ein 40-jähriger Wuppertaler fuhr mit seinem Pkw in Fahrrichtung Kempen, beabsichtigte im Einmündungsbereich der Kerkener Straße / Grevenhütte ein Wendemanöver durchzuführen um dann seine Fahrt in Fahrtrichtung der Anschlussstelle der A40 fortzusetzen. Beim Wiedereinfahren auf die Kerkener Straße schaute der 40-Jährige nicht ordnungsgemäß und missachtete die Vorfahrt eines 51-jährigen Krefelders. Er war mit seinem Lkw auf der Kerkener Straße in Fahrtrichtung Kempen unterwegs. Trotz einer Bremsung konnte der 51-Jährige eine Kollision nicht mehr verhindern. Der Pkw-Fahrer wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt. / AM (510)

