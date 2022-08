Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Automat aufgebrochen

Meiningen (ots)

Bislang unbekannte Täter machten sich in der Nacht zu Dienstag an einem in der Johannes-Brahms-Straße in Meiningen aufgestellten Zigarettenautomaten zu schaffen. Gewaltsam brachen sie den Automaten auf und entwendeten das darin befindliche Bargeld und Tabakwaren in unbekannter Höhe. Zeugenhinweise richten Sie bitte an die Meininger Polizei unter der Rufnummer 03693 591-0.

