Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Waldau (ots)

Ein bislang unbekannte Fahrzeugführer beschädigte am Montag in der Zeit von 06:15 Uhr bis 17:00 Uhr einen "Am Ansbach" in Waldau geparkten Ford. Ohne sich um den verursachten Schaden in Höhe von ca. 3.000 Euro zu kümmern, setzte der Unbekannte seine Fahrt fort. Hinweise zum Verursacher bzw. zum genutzten Fahrzeug nimmt die Hildburghäuser Polizei unter der Rufnummer 03685 778-0 entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell