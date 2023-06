Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Niederkrüchten-Elmpt: Kollision zwischen Fahrrad und Pkw - Unfallverursacher entfernt sich von Unfallort

Niederkrüchten-Elmpt (ots)

Am Dienstag, den 30.05.2023 hat es gegen 16.20 Uhr einen Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Fahrrad auf der Mönchengladbacher Straße / Steinkenrath in Elmpt gegeben. Ein 15-jähriger Niederkrüchtener fuhr mit seinem Fahrrad auf der Mönchengladbacher Straße in Fahrtrichtung Niederkrüchten Dam. Auf Höhe der Einmündung Steinkenrath missachtete ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer die Vorfahrt des 15-Jährigen, indem er ohne ordnungsgemäß zu schauen aus der Einfahrt herausfuhr. Hierbei touchierte er das Hinterrad des Niederkrüchteners, woraufhin er zu Boden stürzte. Nachdem sich der unbekannte Pkw-Fahrer einige Meter entfernt lediglich kurz im Vorbeifahren nach dem Befinden erkundigte, setze er seine Fahrt unvermittelt in Fahrrichtung An der Beek fort. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugen. Bei dem flüchtigen Wagen handelte es sich um einen blauen BMW mit niederländischem Kennzeichen. Hinweise nehmen wir unter der 02162/377-0 entgegen. / AM (509)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell