Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Grefrath: Kollision zwischen zwei Radfahrenden - Beide Beteiligten leicht verletzt

Grefrath (ots)

Am 30.05.2023 hat es gegen 18.10 Uhr einen Unfall zwischen zwei Radfahrenden auf dem Langendonker Weg in Grefrath-Vinkrath gegeben. Ein 59-jähriger Wachtendonker fuhr mit seinem Fahrrad auf dem Langendonker Weg in Fahrtrichtung Ostumgehung. Hierbei fuhr er hinter einer 69-jährigen Grefratherin, die ebenfalls mit ihrem Fahrrad in gleiche Fahrtrichtung unterwegs war. An der Einmündung zur Ortsumgehung fuhr die 69-Jährige vermutlich einen Schlenker nach links, woraufhin der dahinterfahrende Wachtendonker vermutete, sie biege nach links ab. In Folge dessen beabsichtigte der 59-Jährige rechts an der der Radfahrerin vorbeizufahren. In diesem Moment bog die Grefratherin aber nach rechts auf den dortigen Geh-und Radweg ab. Auf Grund dessen kam es zu einer Kollision zwischen den beiden Radfahrenden. Beide verletzten sich durch den Zusammenstoß leicht. / AM (505)

