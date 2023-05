Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen/Mönchengladbach: Mordkommission ermittelt wegen Verdacht eines Tötungsdeliktes

Viersen/Mönchengladbach (ots)

-Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Mönchengladbach und der Polizei Mönchengladbach und Viersen

Ein 74-jähriger Viersener steht unter dringendem Tatverdacht, seine 73-jährige Ehefrau getötet zu haben. Heute Morgen hat eine Mordkommission der Polizei Mönchengladbach in Viersen die Ermittlungen aufgenommen. Gegen 4.15 Uhr informierte der Tatverdächtige über Notruf die Polizei, dass er seine Ehefrau leblos aufgefunden habe. Rettungsdienst und Polizei fanden in der gemeinsame Wohnung die leblose 73-Jährige und trafen den Anrufer an. Für die Frau kam medizinische Hilfe zu spät. Aufgrund der Auffindesituation begründet sich gegen den Ehemann der dringende Tatverdacht eines Tötungsdeliktes. Er wurde vorläufig festgenommen. Die Ermittlungen der Mordkommission und die Tatortaufnahme und Beteiligung von Spezialisten der Kriminaltechnik dauern an. Aus ermittlungstaktischen Gründen werden zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine weiteren Detailangaben zum Sachverhalt gemacht./wr (506)

