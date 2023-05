Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Tönisvorst-St. Tönis: Fünf Mülltonnen brennen auf Schulgelände

Tönisvorst-St. Tönis (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag haben fünf Mülltonnen auf dem Gelände der Gesamtschule an der Corneliusstraße in St. Tönis gebrannt. Gegen 1.30 Uhr hatte ein aufmerksamer Zeuge, dessen Heimweg über den Schulhof führte, die brennenden Müllcontainer entdeckt.

Die Polizei ermittelt und sucht nun Zeugen: Wer hat in der Nacht vom 26. auf den 27. Mai verdächtige Personen auf dem Gelände der Gesamtschule in St. Tönis beobachtet? Hinweise bitte unter der Rufnummer 02162/377-0./hei (502)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell