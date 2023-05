POL-VIE: Grefrath: Zwei Unbekannte rauben Portemonnaie

Willich-Münchheide (ots) - Am späten Montagnachmittag ist ein 22-Jähriger Willicher mit seinem Motorrad auf der Kempener Straße in Willich aus noch ungeklärter Ursache von der Straße abgekommen und in einem Regen-Auffanggraben gelandet. Polizei und Rettungsdienst waren gegen 17.50 Uhr zu der Unfallstelle gerufen worden. Der Motorradfahrer war aus Richtung ...

