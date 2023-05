Bundespolizeiinspektion Bremen

BPOL-HB: Unbekannter Exhibitionist im Zug Lübeck - Lüneburg angezeigt

Bremen (ots)

21.05.2023 / 20:15 Uhr

Ein unbekannter Mann soll in einer Regionalbahn von Lübeck nach Lüneburg mit heruntergelassener Hose mehrere Frauen belästigt haben. Der Fall soll sich am Sonntag nach Abfahrt aus dem Bahnhof Lauenburg ereignet haben. Zeugen werden gebeten, sich bei der Bundespolizei zu melden.

Eine 60-jährige Frau berichtete, dass der Unbekannte am Sonntagabend gegen 20:10 Uhr in der Regionalbahn 83 aus der Zugtoilette kam und sich im Großraumabteil entblößte. Mehrere Frauen wandten sich ab. Er soll dann in Echem ausgestiegen sein. Die Frau fuhr bis Lüneburg weiter.

Der Unbekannte soll zirka 30 Jahre alt und auffallend klein sein. Er soll schwarze Haare haben. Zu einer hellbraunen Hose soll er Sandalen ohne Socken getragen haben.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Bundespolizeiinspektion Bremen zu melden: Telefon 0421/16299-7777

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Bremen, übermittelt durch news aktuell