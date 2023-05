Bundespolizeiinspektion Bremen

BPOL-HB: Junger Mann im Zug am Bremer Hauptbahnhof mit Messer bedroht?

Bremen (ots)

Nordwestbahn HB-Vegesack zum Bremer Hauptbahnhof, 10.05.2023 / 14:24 Uhr

Ein 17-jähriger Jugendlicher soll einen 22-jährigen Mann kurz vor dem Halt einer Nordwestbahn aus Bremen-Nord im Bremer Hauptbahnhof mit einem Messer bedroht haben. Die Bundespolizei bittet um Hinweise von Fahrgästen.

Der Fall soll sich am Mittwoch um 14:24 Uhr beim Öffnen der Türen der Nordwestbahn 83139 am Bahnsteig 5 ereignet haben. Der 22-jährige syrische Staatsangehörige war in Begleitung einer Freundin unterwegs. Während der Fahrt von Bremen-Vegesack zum Hauptbahnhof soll ihn der 17-jährige serbische Staatsangehörige lautstark beleidigt haben. Beide sind miteinander bekannt. Dann soll der 17-Jährige ein Messer aufgeklappt und dies dem 22-Jährigen unmittelbar gegen den Bauch gehalten haben. Fast gleichzeitig öffneten sich die Türen und der 17-Jährige soll den Hauptbahnhof verlassen haben.

Videoaufnahmen werden ausgewertet. Ermittlungen wegen Bedrohung und Beleidigung dauern an. Jedoch fehlen Zeugenhinweise zum tatsächlichen Verlauf der Konfrontation aus der Nordwestbahn. Die Bundespolizeiinspektion Bremen bittet um Hinweise von Fahrgästen: Telefon 0421/16299-7777

