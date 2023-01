Feuerwehr Kiel

FW-Kiel: Feuer im Bildungszentrum in Kiel-Mettenhof

Kiel (ots)

Am Freitagvormittag gegen 08:00 Uhr erfolgte durch die Brandmeldeanlage des Bildungszentrums in der Vaasastraße in Kiel Mettenhof eine Alarmierung in der integrierten Regionalleitstelle Mitte. Bereits während der Anfahrt erhielt die Leitstelle weitere Informationen über ein Feuer im entsprechenden Objekt.

Bei Eintreffen der Einsatzkräfte zeigte sich eine starke Rauchentwicklung, die sich bereits auf Teile des Gebäudes ausgebreitet hatte. Insgesamt wurden drei Trupps unter Atemschutz zur Brandbekämpfung und Gebäudekontrolle eingesetzt. Durch das schnelle Eingreifen der Einsatzkräfte konnte eine Brandausbreitung verhindert werden. Die anschließende Belüftung des Objektes gestaltete sich aufgrund der Größe anspruchsvoll.

Insgesamt waren 40 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Kiel, der Freiwilligen Feuerwehr Kiel-Russee sowie des Rettungsdienstes am Einsatz beteiligt. Eine Person wurde vor Ort rettungsdienstlich versorgt. Gegen 10:15 Uhr konnten alle Maßnahmen seitens der Feuerwehr und des Rettungsdienstes beendet werden.

Original-Content von: Feuerwehr Kiel, übermittelt durch news aktuell