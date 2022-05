Polizei Korbach

POL-KB: Bad Wildungen - Unbekannter zerkratzt VW-Bus, hoher Sachschaden

Korbach (ots)

Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro richtete ein Unbekannter in der Nacht von Montag auf Dienstag in Bad Wildungen an. Die Polizei sucht Zeugen.

Der Besitzer eines VW-Busses stellte sein Fahrzeug am Montagabend auf einem Parkstreifen in der Alten Friedhofstraße in Bad Wildungen ab. Als er am Dienstagmorgen wieder zu seinem VW-Bus kam, musste er feststellen, dass ein Unbekannter das Fahrzeug durch zahlreiche Kratzer beschädigt hatte. Den Sachschaden schätzten die aufnehmenden Polizeibeamten auf etwa 4.000 Euro.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Wildungen, Tel. 05621/70900.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell