Bundespolizeiinspektion Bremen

BPOL-HB: Steine aufgelegt: Kinder auf Bahnstrecke in Tostedt mehrfach in Lebensgefahr

Bremen (ots)

Tostedt, Landkreis Harburg, Bahnstrecke Bremen - Hamburg,

22. - 25.04.2023

Mehrfach haben unbekannte Kinder oder Jugendliche in den letzten Tagen Steine auf die Schienen in Tostedt gelegt. Dabei haben sie sich und eventuell auch Spaziergänger erheblich gefährdet. Die Polizeistation Tostedt und die Bundespolizeiinspektion Bremen bitten um Zeugenhinweise.

Der erste Vorfall ereignete sich am Sonnabend, dem 22.04.2023 gegen 16:30 Uhr, als ein Lokführer überfahrene Steine meldete. Das gleiche Szenario wurde am Sonntag um 14:30 Uhr gemeldet. Während des Polizeieinsatzes wurde die Strecke eine halbe Stunde gesperrt. Es verspäteten sich fünf Züge.

Am Dienstagabend um 18:30 Uhr überfuhr ein Zug ebenfalls Schottersteine und mehrere Kinder flüchteten in ein angrenzendes Wäldchen. Am Bahndamm ließen sie ein rotes und ein schwarzes Mountainbike zurück. Die Fahrräder wurden sichergestellt.

Die Bundespolizeiinspektion Bremen weist darauf hin, dass jeder Aufenthalt auf Gleisen verboten ist. Im Streckenabschnitt von Tostedt sind Züge sogar mit bis zu 200 km/h unterwegs. Die Zeit, beim Erkennen eines nahenden Zuges die Gleise zu verlassen, beträgt nur rund zwei Sekunden. Zudem können Steine beim Überfahren von 80 Tonnen schweren Lokomotiven mit hoher Durchschlagskraft mehr als hundert Meter weit fliegen und gleichzeitig unbeteiligte Spaziergänger in Gleisnähe gefährden.

Der Gefahrenort liegt ostwärts der Straßenbrücke der Schulstraße. Dort befinden sich neben der Strecke ein Wäldchen und ein Teich.

Die Bundespolizeiinspektion Bremen ermittelt wegen gefährlicher Eingriffe in den Bahnverkehr und bittet um Zeugenhinweise: Telefon 0421/16299-7777

