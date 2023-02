Polizeidirektion Göttingen

POL-GOE: Unbekannte Täter sprengen Geldautomaten in Bad Sachsa

Bad Sachsa (ots)

In der Nacht zu Donnerstag (9. Februar) wurde in Bad Sachsa ein Geldautomat gesprengt. Am Gebäude ist dadurch erheblicher Sachschaden entstanden, Personen wurden nicht verletzt.

Gegen 3 Uhr erreichten die Polizei mehrere Hinweise von Anwohnern, dass es in Bad Sachsa zu einer Explosion und zu einer Rauchentwicklung gekommen sei. Zeitgleich meldete ein Sicherheitsunternehmen der Deutschen Bank eine Alarmauslösung in der Filiale in der Markstraße. Erste Einsatzkräfte vor Ort konnten eine Geldautomatensprengung bestätigen. Ersten Erkenntnissen zufolge betraten zwei dunkel gekleidete Personen den Vorraum der Bank. Unmittelbar danach kam zu der Explosion. Die Personen flüchteten mit einem dunklen Pkw - vermutlich einem Audi - in Richtung Steina. Trotz sofortiger Fahndung, auch mit einem Polizeihubschrauber, konnten die Täter nicht ergriffen werden. Das Gebäude ist derzeit abgesperrt. Die polizeilichen Ermittlungen, unter anderem durch Fachleute des LKA, dauern an. Die Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden. Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen geben können, werden gebeten, sich mit der örtlichen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Die Staatsanwaltschaft Osnabrück als Zentralstelle zur Bekämpfung von Geldautomatensprengungen hat die Sachleitung übernommen. Presseanfragen sind ebenfalls an die Staatsanwaltschaft Osnabrück zu richten.

