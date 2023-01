Polizeidirektion Göttingen

POL-GOE: Polizeidirektion Göttingen hat eine neue Abteilungsleiterin 2: Regierungsdirektorin Lisa Bode tritt Nachfolge von Karin Gedaschko an

Bild-Infos

Download

Göttingen (ots)

Regierungsdirektorin Lisa Bode ist neue Abteilungsleiterin 2 der Polizeidirektion Göttingen. Die 35-Jährige tritt damit die Nachfolge von Karin Gedaschko an, die im August vergangenen Jahres in den Ruhestand verabschiedet worden ist. Lisa Bode ist ab sofort für die Geschicke der Dezernate 21 und 22 verantwortlich und kümmert sich damit um die Themen Recht, Haushalt und Liegenschaften in der Polizeidirektion Göttingen.

Lisa Bode hat an der Georg-August-Universität in Göttingen Rechtswissenschaften studiert und das Studium nach ihrem Referendariat 2015 mit dem 2. Staatsexamen als Volljuristin abgeschlossen. Anschließend wurde sie in den Landesdienst eingestellt, zunächst im Regionalen Landesamt für Schule und Bildung. 2016 wechselte sie ins Niedersächsische Ministerium für Inneres und Sport, wo sie in verschiedenen Bereichen tätig war, zuletzt als Leiterin des Referats Z6 - Innere Dienste. Nach einer familienbedingten Auszeit wechselte sie nun als Abteilungsleiterin 2 in die Polizeidirektion Göttingen.

Lisa Bode ist verheiratet, Mutter einer Tochter und lebt im südlichen Landkreis Göttingen. "Göttingen ist meine Heimat, mein Zuhause - und das schon seit Kindheitstagen. Umso mehr freue ich mich, nun als Teil der Polizeidirektion Göttingen und der Polizei Niedersachsen in deren bedeutenden und umfangreichen Aufgabenbereichen mitwirken zu können. Neben einem respektvollen und wertschätzenden Umgang schätze ich Ehrlichkeit, eine offene Kommunikation und die Arbeit im Team. Diese Umgangsformen sind mir auch in dieser Behörde sehr wichtig. Ich freue mich auf meine neuen beruflichen Herausforderungen und blicke gespannt auf die kommende Zeit", sagt die Regierungsdirektorin zu ihrem Start in der Polizeidirektion Göttingen.

"Nach der Verabschiedung von Karin Gedaschko und Polizeivizepräsident Gerd Lewin im vergangenen Jahr, galt es, gleich zwei Nachfolgende zu finden. Ich freue mich, dass wir mit Lisa Bode nun eines dieser Ämter wiederbesetzen konnten. Mit ihr haben wir eine Abteilungsleiterin gewinnen können, die nicht nur die Region und die Menschen gut kennt, sondern auch die nötige Erfahrung mitbringt. Im Innenministerium hat sie an ähnlichen Themen gearbeitet, so dass sie genau die Richtige für diese Position ist. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit und wünsche Lisa Bode einen erfolgreichen Start in unserer Behörde", so Gwendolin von der Osten, Präsidentin der Polizeidirektion Göttingen.

Original-Content von: Polizeidirektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell