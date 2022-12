Polizeidirektion Göttingen

POL-GOE: Unbekannte sprengen Geldautomaten auf Tankstellengelände in Hildesheim

Bild-Infos

Download

Göttingen (ots)

In der Nacht zu Dienstag (27. Dezember 2022) ist es zu einer Geldautomaten-Sprengung auf einem Tankstellengelände in Hildesheim (Stadtteil Einum) gekommen. Verletzt wurde niemand. Bargeld wurde nicht entwendet. Die Ermittlungen dauern an.

Die Polizei wurde gegen 03:53 Uhr durch ein Sicherheitsunternehmen über den Einbruchalarm informiert. Zeitgleiche Bürgeranrufe teilten "ein lautes Knallgeräusch und eine Druckwelle" mit. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte fest, dass ein in einem einzeln stehenden Container befindlicher Geldautomat gesprengt wurde. Hierbei entstand Sachschaden, der aktuell aber noch nicht beziffert werden kann. Zu der Anzahl der Täter und dem Fluchtfahrzeug können derzeit keine Angaben gemacht werden. Eine Fahndung verlief bislang ergebnislos.

Zeugen, die Beobachtungen gemacht oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich an die örtliche Polizeidienststelle (05121/939-115) zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell