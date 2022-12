Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Frontalzusammenstoß

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Zwei Schwerverletzte, drei Leichtverletzte und zirka 38.000 Euro Sachschaden sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitagabend (09.12.2022) in Stuttgart-Bad Cannstatt ereignet hat. Ein 46-Jähriger befuhr mit seinem Pkw Ford gegen 22.45 Uhr die Löwentorstraße in Fahrtrichtung Stuttgart-Münster. In seinem Fahrzeug befanden sich ein 39-Jähriger, eine 35-Jährige und vier Kinder im Alter von 3, 7 und 9 Jahren sowie 7 Monaten. Auf Höhe der Stadtbahnhaltestelle "Hallschlag" geriet er laut Zeugen in den Gegenverkehr und stieß frontal mit einem Pkw Porsche zusammen, der von einem 25-Jährigen gelenkt wurde. Die 35-Jährige und die 9 und 3 Jahre alten Kinder wurden leicht, das 7 Jahre und das 7 Monate alte Kind wurden bei dem Unfall schwer verletzt. Sie wurden durch den Rettungsdienst in ein Stuttgarter Krankenhaus verbracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Löwentorstraße wurde während der Unfallaufnahme in beide Fahrtrichtungen komplett gesperrt.

