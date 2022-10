POL-OL: +++ Einbruch in Tankstellengebäude +++

Oldenburg (ots) - Am 24.10.22, gegen 13:30 Uhr, kam es zum Brand eines Holzstapels, welcher in einem Unterstand an einer Garage im Hösjekamp in Bad Zwischenahn gelagert war. Durch den Brand wurde der Unterstand beschädigt. Das Feuer konnte durch die Freiwilligen Feuerwehren Elmendorf und Bad Zwischenahn gelöscht ...

mehr