Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++Pressemitteilung des Polizeikommissariats Bad Zwischenahn: Brand eines Holzstapels in einem Unterstand+++

Oldenburg (ots)

Am 24.10.22, gegen 13:30 Uhr, kam es zum Brand eines Holzstapels, welcher in einem Unterstand an einer Garage im Hösjekamp in Bad Zwischenahn gelagert war. Durch den Brand wurde der Unterstand beschädigt. Das Feuer konnte durch die Freiwilligen Feuerwehren Elmendorf und Bad Zwischenahn gelöscht werden. Im Rahmen der Löscharbeiten kam es zur teilweisen Sperrung des Hösjekamps. Eine abschließende Brandursache konnte noch nicht festgestellt werden. Personen wurden nicht verletzt. Die Höhe des Schadens ist unbekannt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell