Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Beim Abbiegen mit Stadtbahn kollidiert

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Beim Zusammenstoß zwischen einer Stadtbahn und einem Opel Corsa am Freitagabend (09.12.2022) im Kreuzungsbereich der Waiblinger Straße und der Daimlerstraße ist ein Schaden von zirka 20.000 Euro entstanden und eine 55-Jährige leicht verletzt worden. Der 57-jährige Autofahrer befuhr gegen 22.15 Uhr die Waiblinger Straße in Fahrtrichtung Fellbach und wollte auf Höhe der Daimlerstraße verbotswidrig nach links abbiegen. Hierbei stieß er mit einer Stadtbahn der Linie U13 zusammen, die in gleicher Richtung unterwegs war. Beim Zusammenstoß stürzte eine 55-Jährige in der Stadtbahn und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Rettungskräfte kümmerten sich vor Ort um die Verletzte und verbrachten diese vorsorglich in ein Krankenhaus. Der Stadtbahnverkehr war während der Unfallaufnahme für rund eine Stunde in beide Fahrtrichtungen gesperrt.

