POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Rabiater Ladendieb verletzt zwei Angestellte

Stuttgart-Bad Cannstatt/-Ost (ots) - Unbekannte sind am Donnerstag (08.12.2022) in Wohnungen am Begonienweg, am Rosmarinweg sowie an der Hornbergstraße eingebrochen. Bei dem Einfamilienhaus am Begonienweg schlugen Einbrecher zwischen 07.15 Uhr und 21.15 Uhr eine im Hinterhof befindliche Terrassentür ein und durchsuchten die Räumlichkeiten. Ob sie etwas stahlen, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Unbekannte ...

mehr