Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Terrassen- und Balkontüren eingeschlagen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt/-Ost (ots)

Unbekannte sind am Donnerstag (08.12.2022) in Wohnungen am Begonienweg, am Rosmarinweg sowie an der Hornbergstraße eingebrochen. Bei dem Einfamilienhaus am Begonienweg schlugen Einbrecher zwischen 07.15 Uhr und 21.15 Uhr eine im Hinterhof befindliche Terrassentür ein und durchsuchten die Räumlichkeiten. Ob sie etwas stahlen, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Unbekannte gelangten auf die gleiche Weise zwischen 08.15 Uhr und 19.00 Uhr auch in ein Einfamilienhaus am Rosmarinweg, wo sie Schmuck im Wert von mehreren Hundert Euro stahlen. Bei einem Mehrfamilienhaus an der Hornbergstraße stiegen Einbrecher zwischen 17.10 Uhr und 18.20 Uhr auf den im Hochparterre liegenden Balkon und schlugen die Balkontür ein. Sie erbeuteten Schmuck und Bargeld im Wert von mehreren Hundert Euro und flüchteten anschließend unerkannt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Bei Fragen rund um das Thema Einbruchschutz wenden Sie sich bitte unter +4971189901234 an die Kriminalpolizeiliche Beratungsstelle.

Tipps zur Einbruchsicherung Ihres Zuhauses erhalten Sie auch unter www.k-einbruch.de, der Website unserer Einbruchschutzkampagne K-EINBRUCH.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell