Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Gegen Stromkasten gefahren

Stuttgart-Ost (ots)

Bei einem Unfall in der Richard-Wagner-Straße/Im Schellenkönig ist am Donnerstagvormittag (08.12.2022) ein Sachschaden von mehreren Zehntausend Euro entstanden. Eine 75 Jahre alte Fahrerin eines Landrovers war gegen 10.55 Uhr in der Straße Schellenkönig in Richtung Richard-Wagner-Straße unterwegs. Im Bereich der Kreuzung ist die Frau mutmaßlich infolge eines Bedienfehlers, zunächst gegen einen Fiat gefahren und schob diesen in der Folge auf einen Stromkasten. Dabei wurde auch ein VW beschädigt. Durch den beschädigten Stromkasten fiel die Energieversorgung in der Straße aus. Mitarbeiter des Energieversorgers kamen vor Ort und kümmern sich derzeit um die Schadensbehebung. Während der Unfallaufnahme und der Abschleppmaßnahmen kam es in diesem Bereich zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Stand: 13.00 Uhr

