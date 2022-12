Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Parfümdiebstahl misslungen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Zwei Unbekannte haben am Mittwoch (07.12.2022) versucht, Parfüms aus einem Geschäft an der Wildunger Straße zu stehlen. Ein Ladendetektiv beobachtete gegen 18.30 Uhr, wie das Pärchen die Drogerie innerhalb des Einkaufszentrums betrat. Nachdem die Frau zwei Parfüms im Wert von über 200 Euro in ihre Tasche steckte, wollten die beiden das Geschäft wieder verlassen, ohne die Ware zu bezahlen. Der Detektiv sprach die beiden an und hielt sie fest, als sie die Tat abstreiten wollten. Der Mann soll den Mitarbeiter schließlich weggestoßen haben, sodass dem Duo ohne ihre Beute die Flucht gelang. Bei dem Mann soll es sich um eine zirka 30 bis 35 Jahre alte und 175 bis 180 Zentimeter große Person mit kräftiger Statur und Vollbart handeln. Er trug eine schwarze Basecap, einen weißen Pullover, eine schwarze Jacke, eine helle Hose sowie schwarze Schuhe. Seine Komplizin war zirka 40 bis 50 Jahre alt und 165 bis 170 Zentimeter groß. Sie hatte schulterlange, schwarz-rote Haare und trug eine schwarze Hose, eine schwarzen langen Mantel sowie schwarze Stiefel. Beide sprachen deutsch mit Akzent. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell