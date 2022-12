POL-S: In Gaststätte eingebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Obertürkheim/-Feuerbach/-Süd (ots) - Unbekannte Einbrecher sind zwischen Dienstag und Mittwoch (06. bis 07.12.2022) in zwei Wohnungen an der Uhlbacher Straße, der Alarichstraße und der Happoldstraße eingebrochen, bei einer Wohnung an der Bopserwaldstraße blieb es beim Versuch. An der Uhlbacher Straße hebelten Unbekannte am Dienstag zwischen 14.00 Uhr und 18.30 Uhr die Terrassentüre eines ...

mehr