POL-S: Bargeld aus Spielautomaten gestohlen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Zuffenhausen (ots)

Unbekannte sind am Dienstag (06.12.2022) in eine Gaststätte an der Haldenrainstraße eingebrochen. Die Einbrecher hebelten zwischen 00.15 Uhr und 13.30 Uhr die Terrassentür auf der Rückseite der Gaststätte auf und öffneten im Anschluss zwei Spielautomaten. Sie stahlen aus diesen das Bargeld in bislang unbekannter Höhe und flüchteten unerkannt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei zu melden.

