POL-FR: Breisach - Fahren unter Alkoholeinfluss und ohne Fahrerlaubnis

Breisach - In der Nacht auf Freitag wurde gegen 01:20 Uhr in der Josef-Bueb-Straße in Breisach ein Autofahrer überprüft, bei dem der Verdacht auf vorliegende Alkoholbeeinflussung vorlag. Ein durchgeführter Test bestätigte dies und zeigte über zwei Promille an. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Zudem wurde festgestellt, dass der 30-Jährige über keine Fahrerlaubnis verfügt. Er wird angezeigt.

