POL-S: Einbrecher brechen in Wohnungen ein - Zeugen gesucht

Stuttgart-Obertürkheim/-Feuerbach/-Süd (ots)

Unbekannte Einbrecher sind zwischen Dienstag und Mittwoch (06. bis 07.12.2022) in zwei Wohnungen an der Uhlbacher Straße, der Alarichstraße und der Happoldstraße eingebrochen, bei einer Wohnung an der Bopserwaldstraße blieb es beim Versuch.

An der Uhlbacher Straße hebelten Unbekannte am Dienstag zwischen 14.00 Uhr und 18.30 Uhr die Terrassentüre eines Mehrfamilienhauses auf und durchsuchten anschließend sämtliche Räumlichkeiten. Sie stahlen neben Kreditkarten auch eine bislang unbekannte Summe an Bargeld.

An der Alarichstraße schlugen die Täter am Dienstag zwischen 15.00 Uhr und 22.40 Uhr das Schlafzimmerfenster einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus ein und durchwühlten anschließend Schränke und Schubladen. Ob sie etwas stahlen, ist Gegenstand der Ermittlungen.

An der Happoldstraße schlugen Einbrecher im Zeitraum von Dienstag, 18.00 Uhr bis Mittwoch, 02.30 Uhr ein Fenster eines Einfamilienhauses ein und stahlen Scheckkarten aus einem Portemonnaie. Ob sie darüber hinaus noch etwas erbeuteten, muss noch ermittelt werden.

An der Bopserwaldstraße schlugen unbekannte Täter offenbar am frühen Dienstagmorgen zwei Fenster eines Wohngebäudes ein und flüchteten anschließend ohne Beute zu machen. In diesem Zusammenhang bemerkte ein Nachbar gegen 05.30 Uhr verdächtige Geräusche aus Richtung des Hauses sowie eine durch einen Bewegungsmelder aktivierte Außenbeleuchtung.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +4971189905778 an die Kriminalpolizei zu wenden.

Tipps zur Einbruchsicherung Ihres Zuhauses erhalten Sie auch unter www.k-einbruch.de, der Website unserer Einbruchschutzkampagne K-EINBRUCH.

