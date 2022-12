Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßliche Rauschgifthändler in Haft

Stuttgart/Ludwigsburg (ots)

Polizeibeamte haben am Dienstag (06.12.2022) einen 29 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, gemeinsam mit zwei weiteren mutmaßlichen Komplizen im Alter von 34 und 37 Jahren, mit Rauschgift im erheblichen Kilogrammbereich gehandelt zu haben. Umfangreiche Ermittlungen führten die Polizisten auf die Spur der drei Männer. Die Beamten durchsuchten bereits am Donnerstag (01.12.2022) drei Wohnungen in Stuttgart, Schwaikheim und Ditzingen. In diesem Zusammenhang nahmen sie den 34-Jährigen in Schwaikheim und den 37-Jährigen in Stuttgart fest und beschlagnahmten zudem umfangreiches Beweismaterial, das derzeit ausgewertet wird. Wenige Tage später nahmen die Beamten schließlich auch den 29 Jahre alten Mann fest. Die drei Männer mit deutscher Staatsangehörigkeit wurden auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart den zuständigen Haftrichtern vorgeführt, welche die beantragten Haftbefehle in Vollzug setzten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell