Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: 49-Jähriger nach Schlägerei und Angriff in Haft - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Samstagabend (03.12.2022) einen 49-jährigen Mann vorläufig festgenommen, dem vorgeworfen wird, einen 28-jährigen Polizeibeamten angegriffen und verletzt zu haben. Zeugen alarmierten die Polizei gegen 17.00 Uhr, als sie in der Klett-Passage eine Schlägerei zwischen zwei Männern beobachteten. Hierbei soll es zunächst zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 27-Jährigen und dem 49 Jahre alten Mann gekommen sein. Während die eingesetzten Polizeibeamten den 27-Jährigen festnehmen wollten, näherte sich sein mutmaßlicher Kontrahent. Er soll in Richtung des am Boden befindlichen Polizeibeamten und des 27-Jährigen getreten haben, wobei der Polizist leichte Verletzungen erlitt. Weitere alarmierte Beamte nahmen den 49-Jährigen schließlich fest. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde der deutsche Staatsangehörige am Folgetag (04.12.2022) einem Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte. Der 27-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß gesetzt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903200 mit dem Polizeirevier 2 Wolframstraße in Verbindung zu setzen.

