BPOL-HB: Weiße Wolke: Mann entleert Pulverfeuerlöscher auf dem Bahnhofsplatz

Bremen (ots) - 18. - 19.04.2023 Beamte der Bundespolizeiinspektion Bremen haben am Dienstag und am Mittwochmorgen vier Männer festgenommen. Am Bremer Flughafen wurde am Dienstagmorgen ein 35-jähriger Passagier bei der grenzpolizeilichen Ausreisekontrolle eines Fluges nach Ägypten gestoppt. Wegen Betruges lag ein Strafvollstreckungsbefehl der Staatsanwaltschaft ...

