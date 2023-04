Bundespolizeiinspektion Bremen

BPOL-HB: Fahrgast geht Zugbegleiter "an den Hals"

Bremen (ots)

ICE 882 Hannover - Hamburg, Bahnhof Uelzen, 18.04.2023 / 13:35 Uhr

Ein 36-jähriger Fahrgast ist einem 64-jährigen Zugbegleiter zunächst an den Kragen und dann regelrecht "an den Hals" gegangen, nachdem er ohne gültigen Fahrausweis angetroffen wurde. Er soll den Zugbegleiter ergriffen haben, der aber keine erkennbaren Würgemale davontrug. Der Fall ereignete sich am Dienstagnachmittag gegen 13:35 Uhr im ICE 882 von Hannover Richtung Hamburg.

Nach dem Ausschluss von der Weiterfahrt holten Bundespolizisten den schwedischen Staatsangehörigen im Bahnhof Uelzen aus dem Zug, der sich angesichts der Staatsgewalt friedlich zeigte. "Eigentlich sei er ganz lieb", meinte er. Womit er Recht haben könnte, weil er bisher bei der Bundespolizei nicht aufgefallen ist. Mit Strafanzeigen wegen Erschleichens von Leistungen, Nötigung und Körperverletzung wurde er aus dem Hundertwasserbahnhof entlassen.

