Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Mehrere Fahrzeuge beschädigt

Gera (ots)

Gera: Weil eine Mann Freitagabend (14.04.2023) wahllos gegen mehrere in der Felbrigstraße geparkte Fahrzeuge schlagen und treten soll, kamen Polizeibeamte zum Einsatz. Die Polizisten stellten den polizeibekannten 37-Jährigen ein paar Straße weiter. Es stellte sich heraus, dass er sowohl in der Felbrigstraße als auch in der Rudolf-Scheffel-Straße insgesamt 7 Fahrzeuge und in der Otto-Worms-Straße eine Hauseingangstür beschädigt hatte. Da der Sachbeschädiger androhte weitere Straftaten zu begehen, wurde er schließlich in Gewahrsam genommen. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. (RK)

