LPI-G: Betrunken Roller gefahren

Altenburger Land (ots) - Altenburg: In der Zeit vom 14.04.2023, 19:45 Uhr bis zum 15.04.2023, 07:25 Uhr drangen derzeit Unbekannte in der Käthe-Kollwitz-Straße in einen Tabakladen ein und entwendeten hier Tabakwaren und Bargeld. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera Pressestelle Telefon: 0365 829 1503 E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de ...

