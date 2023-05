Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Dülken: Brand in einem Reihenhaus - Geschäftsräume und Ware beschädigt

Viersen-Dülken (ots)

Gegen 14.15 Uhr am Montagnachmittag sind Feuerwehr und Polizei zum Hühnermarkt nach Dülken gerufen worden.

Dort brannte es in einem Bekleidungsgeschäft. Ausgebrochen war das Feuer aber nach ersten Ermittlungen auf einer Dachterrasse, die über diesem Geschäft liegt. Ein Hausbewohner (24) hatte nach dem Grillen Asche in einer Plastiktüte entsorgt, die er schon kalt wähnte, weil das Grillen nach seinen Angaben bereits zwei Tage zurückgelegen haben soll. Die Tüte geriet in Brand. Durch die Hitzeeinwirkung schmolz eine Belichtungskuppel aus Kunststoff, darüber gelangte das Feuer in den darunter liegenden Bereich. Die Ermittlungen zum genauen Ablauf dauern aber noch an. /hei (499)

