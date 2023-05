POL-VIE: 230527 Brüggen: Verkehrsunfall mit 2 Schwerverletzten

Tönisvorst-Vorst (ots) - Bei einem schweren Unfall zwischen einem Pkw und einem Motorrad sind am Freitagmittag zwei Menschen gestorben, ein Mann wurde schwer verletzt. Der Unfall ereignete sich um kurz nach 13 Uhr an der Einmündung Anrather Straße/Clörather Mühle in Vorst. Nach derzeitigem Stand wollte ein ...

mehr