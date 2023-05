Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Willich-Münchheide: Motorradfahrer kommt von der Straße ab - schwer verletzt

Willich-Münchheide (ots)

Am späten Montagnachmittag ist ein 22-Jähriger Willicher mit seinem Motorrad auf der Kempener Straße in Willich aus noch ungeklärter Ursache von der Straße abgekommen und in einem Regen-Auffanggraben gelandet.

Polizei und Rettungsdienst waren gegen 17.50 Uhr zu der Unfallstelle gerufen worden. Der Motorradfahrer war aus Richtung Autobahn kommend in Richtung Willich unterwegs gewesen, als er kurz von der Fahrbahn abkam und im Grünstreifen weiterfuhr, wo er nach kurzer Zeit zu Fall kam. Er wurde so schwer verletzt, dass der Rettungsdienst ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus brachte. /hei (500)

