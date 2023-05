Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kempen: Verkehrsunfall - Kollision zwischen zwei Pkw

Kempen (ots)

Am 30.05.2023 hat es gegen 19.25 Uhr einen Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw auf dem Kempener Außenring / Vorster Straße gegeben. Ein 56-jähriger Grefrather fuhr mit seinem Auto auf der Vorster Straße in Fahrtrichtung Vorst. Bei grün zeigender Ampel beabsichtigte er die dortige Kreuzung zu queren. Unvermittelt kam ein Pkw von rechts und kollidierte mit dem Wagen des 56-Jährigen. Hierbei handelte es sich um einen 22-jährigen Mazedonier, welcher mit seinem Pkw auf der B509 in Fahrtrichtung Kempen fuhr. Seine Ampel zeigte nach ersten Ermittlungen rot. Auf Grund der Kollision überschlug sich der Wagen des 22-Jährigen mehrfach und kam auf einem Grünstreifen zum Stehen. Beide Fahrer und Beifahrer wurden bei dem Unfall glücklicherweise lediglich leicht verletzt. Die Ermittlungen dauern an. / AM (507)

