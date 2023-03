Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Berauscht am Steuer?

Polizeistreife stoppt E-Scooter Fahrer

Mörfelden-Walldorf (ots)

Weil er vermutlich berauscht auf einem E-Scooter unterwegs war, muss sich ein 25 Jahre alter Mann nach einer Verkehrskontrolle am späten Samstagabend (04.03.) in einem Verfahren verantworten. Gegen Mitternacht fiel der Mörfelder einer Streife der Polizeistation Mörfelden-Walldorf in der Industriestraße auf. Im Rahmen einer anschließenden Verkehrskontrolle bemerkte die Streife körperliche Anhaltspunkte beim Gestoppten, die eine Drogenbeeinfluss vermuten ließen. Ein Drogenvortest erhärtete den Verdacht der Polizeikräfte, er reagierte positiv auf THC. Es folgte die vorläufige Festnahme und eine Blutentnahme auf der Wache. Der E-Scooter wurde vorläufig sichergestellt. Sollte sich durch die Blutuntersuchung bestätigen, dass der 25-Jährige berauscht gefahren ist, drohen ihm ein Bußgeld, Punkte in Flensburg sowie ein Fahrverbot.

