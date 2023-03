Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Brensbach: Polizei überwacht Geschwindigkeit

Brensbach (ots)

Am Freitagnachmittag (03.03.), führten Beamten der Polizeistationen Höchst und Erbach gemeinsame Verkehrskontrollen an der Bundesstraße 38 durch. Im Zeitraum von 14.15 Uhr bis 17.30 Uhr wurden Lasermessungen in Höhe "Kühler Grund" in Fahrtrichtung Reichelsheim durchgeführt.

Während der Messungen konnten zahlreiche Geschwindigkeitsverstöße festgestellt werden. Überwiegend handelte es sich um Überschreitungen von 10 bis 15 km/h. Bei einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h in diesem Bereich wurden diese Verstöße mit einem Verwarngeld von 40 Euro geahndet. Die höchste gemessene Geschwindigkeit lag bei 110 Stundenkilometern. Auf diesen Autofahrer kommt ein Bußgeld von 200 Euro sowie ein Punkt in Flensburg zu.

Neben den Geschwindigkeitsverstößen konnten auch vermehrt Verstöße gegen die Gurtpflicht festgestellt werden. Den Beamten fiel zudem ein Verkehrsteilnehmer auf, welcher sein Fahrzeug unter Einfluss von Betäubungsmittel führte. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und im Anschluss eine Blutentnahme durchgeführt.

