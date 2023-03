Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Gernsheim: Alkoholisiert am Steuer

Streife nimmt 52-Jährigen vorläufig fest

Gernsheim (ots)

Ein 52 Jahre alter Mann muss nach einer Verkehrskontrolle in der Nacht zum Sonntag (05.03.) mit einem Fahrverbot, Punkten in Flensburg und einem Bußgeld rechnen. Gegen 0.30 Uhr am frühen Sonntag stoppte eine Streife der Polizeistation Gernsheim das Fahrzeug des Mannes im Bereich der Dammstraße. Bei der Überprüfung des Gernsheimers fiel den Polizeikräften leichter Alkoholgeruch auf, der aus dem Innenraum drang. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1 Promille. Für einen gerichtsverwertbaren Alkoholtest brachte ihn die Streife im Anschluss auf die Wache. Dieser bestätigte, dass sich der 52-Jährige alkoholisiert ans Steuer gesetzt hatte. Es wurde ein Verfahren eingeleitet und die Fahrzeugschlüssel vorläufig sichergestellt.

