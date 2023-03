Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Kleinstmengen Rauschgift bei Kontrolle sichergestellt

Mörfelden-Walldorf (ots)

Eine Streife der Polizeistation Mörfelden-Walldorf hat in der Nacht zum Samstag (04.03.) eine 21 Jahre alte Frau und ihren 29-jährigen Begleiter vorläufig festgenommen und Kleinstmengen Rauschgift bei ihnen sichergestellt. Gegen 1 Uhr am frühen Samstagmorgen fiel der Streife das Fahrzeug der beiden auf einem Parkplatz am Walldorfer Badesee auf. Bei der anschließenden Kontrolle bemerkten die Polizeikräfte deutlichen Cannabisgeruch, der aus dem Innenraum des Wagens drang. Rund 10 Gramm Marihuana, etwa 4 Gramm Haschisch sowie drei Joints stellten die Streife bei einer folgenden Durchsuchung sicher. Das Duo wurde vorläufig festgenommen und Anzeige erstattet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell