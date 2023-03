Mörfelden-Walldorf (ots) - Eine Streife der Polizeistation Mörfelden-Walldorf hat in der Nacht zum Samstag (04.03.) eine 21 Jahre alte Frau und ihren 29-jährigen Begleiter vorläufig festgenommen und Kleinstmengen Rauschgift bei ihnen sichergestellt. Gegen 1 Uhr am frühen Samstagmorgen fiel der Streife das Fahrzeug der beiden auf einem Parkplatz am Walldorfer ...

mehr