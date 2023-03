Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Verdacht der Verkehrsunfallflucht und Gefährdung des Straßenverkehrs

Trebur (ots)

Durch einen aufmerksamen Verkehrsteilnehmer wurde am 3.3.2023 um 15:50 Uhr ein auffällig fahrender PKW gemeldet, welcher den Verdacht nahelegte, dass der Fahrzeugführer eventuell betrunken sein könnte. Der Verkehrsteilnehmer, welcher selber mit einem PKW unterwegs war, konnte dem Fahrzeug bis zum Ortsausgang in Trebur zum Parkplatz eines Lebensmittelmarktes folgen, wo er die Fahrzeugführerin bis zum Eintreffen der Streife aufhalten konnte. Die 58jährige Treburerin hatte nach ersten Aussagen bis zu diesem Zeitpunkt mindestens eine rote Ampel überfahren, war mehrfach in den Gegenverkehr gekommen, so dass andere Verkehrsteilnehmer ausweichen mussten und wäre mehrfach beinahe nach rechts auf den Gehweg abgekommen. Der Grund für diese unkontrollierte Fahrweise war nach ersten Feststellungen mutmaßlich aber in einer medizinischen Ursache zu suchen, weswegen trotzdem eine Blutentnahme auf der Polizeistation durchgeführt wurde. Schlussendlich konnte durch die eingesetzten Beamten noch eine frische Beschädigung an der rechten Seite des blauen Peugeot 206 festgestellt werden, jedoch konnte der dazu passende Unfallort noch nicht ermittelt werden. Der Fahrtweg der Tatverdächtigen führte wahrscheinlich von der Anschlussstelle Bischofsheim bis nach Trebur. Die Polizei Groß-Gerau bittet um Meldungen von Personen, die durch die Fahrt der Tatverdächtigen gefährdet wurden, die Hinweise auf den oder die Unfallort/e geben können oder die Beobachtung hinsichtlich der Fahrweise gemacht haben.

