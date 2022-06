Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Frau fuhr im betrunkenen Zustand

Mechernich-Firmenich (ots)

Eine Frau (51) aus Simmerath führte am Dienstag um 17.50 Uhr auf der Bundesstraße 266 in Höhe Zikkurat an der Ampel eine Vollbremsung durch, um dem davor fahrenden Pkw nicht aufzufahren.

Kurz darauf touchierte das Fahrzeug die linksseitig liegende Leitplanke.

Anschließend fuhr die Frau extreme Schlangenlinien, indem sie unkontrolliert zwischen dem linken und rechten Fahrstreifen wechselte.

In Kommern missachtete sie die rote Ampel. In der Baustelle verfehlte sie nur um ein Haar die dortigen Absperrungen.

Polizeibeamte hielten die Frau in Roggendorf an.

Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholvortest ergab einen Wert von 2,82 Promille. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen; der Führerschein sichergestellt und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell