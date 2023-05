Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Tönisvorst-Vorst: Unfall auf einem Radweg - 17-Jährige leicht verletzt

Tönisvorst-Vorst (ots)

Am 30.05.2023 hat es gegen 17.30 Uhr auf dem Steinpfad in Vorst einen Unfall gegeben. Eine 17-jährige Tönisvorsterin fuhr mit ihrem Fahrrad auf dem Radweg des Steinpfades in Fahrtrichtung Clevenstraße. Auf Höhe einer Einmündung kam ihr ein 67-jähriger Tönisvorster mit seinem Fahrrad entgegen. Er beabsichtigte im weiteren Fahrtverlauf nach links in diese Einmündung abzubiegen. Beide Radfahrende bemerkten einander vermutlich erst verspätet. Auf Grund dessen wollte die 17-Jährige dem 67-Jährigen ausweichen, woraufhin sie mit einem Fallrohr kollidiert und stürzte. Die 17-Jährige wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Ob sich der 67-Jährige bereits im Abbiegevorgang befunden hat ist zum jetzigen Zeitpunkt noch unklar. Zu einer Kollision zwischen beiden Beteiligten kam es nicht. / AM (508)

