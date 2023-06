Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Unfall auf einem Parkplatz - 77-Jährige leicht verletzt

Viersen (ots)

Am 31.05.2023 hat es gegen 11.15 Uhr einen Unfall auf einem Parkplatz auf der Lambersartstraße in Viersen gegeben. Eine 77-jährige Viersenerin fuhr mit ihrem Krankenfahrstuhl auf dem Parkplatz und wartete hinter einem Transporter, da dieser aus einer Parklücke rückwärts ausfahren wollte. Anschließend beabsichtigte die 77-Jährige ihre Fahrt geradeaus fortzusetzen. Nach dem Ausparkvorgang beabsichtigte ein 54-jähriger Viersener, welcher sich in entgegengesetzte Fahrtrichtung befand, nach links in diese Parklücke einzubiegen. Hierbei schaute der Pkw-Fahrer nicht ordnungsgemäß und kollidiert mit der Krankenstuhlfahrerin. Auf Grund der Kollision wurde die 77-Jährige leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. / AM (511)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell