Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Kaldenkirchen: Fahren ohne Fahrerlaubnis - 19-Jähriger lässt Licht ausgeschaltet

Nettetal-Kaldenkirchen (ots)

In den frühen Morgenstunden des heutigen 01.06.2023 stellten Einsatzkräfte der Polizei Viersen auf der Venloer Straße in Kaldenkirchen einen Roller mit zwei Personen ohne Licht fest. Auf Grund dessen führte das Streifenteam eine Verkehrskontrolle durch. Schnell stellt sich heraus, dass der 19-jährige Nettetaler, welcher den Roller fuhr, nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Zudem stellten die Einsatzkräfte fest, dass der Roller lediglich per Kurzschluss gestartet werden konnte und kein Schlüssel vorhanden war. Da das Versicherungskennzeichen bereits abgelaufen war, besteht der Verdacht eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz. Zusätzlich wird die Herkunft des Rollers noch geprüft. Ein Alkohol- und Drogentest verlief negativ. Die Ermittlungen dauern an. / AM (512)

