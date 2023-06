Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Sprengung eines Geldautomaten

Tönisvorst-St.Tönis (ots)

Am Freitag, gegen 02.35 Uhr wurden die Anwohner der Ringstraße in Tönisvorst-St.Tönis durch einen lauten Knall aus dem Schlaf gerissen. Bislang unbekannte Täter hatten einen Geldautomaten der Sparkasse gesprengt. Zeugen berichteten den eintreffenden Funkstreifenwagenbesatzungen von drei bis vier vermummten Tätern, die dunkel gekleidet waren. Sie stiegen vermutlich in einen dunklen PKW, möglicherweise ein VW Polo mit dem Teilkennzeichen KK-NB. Die Zahlen sind derzeit unbekannt. Weitere Angaben zu den Tätern oder dem Fahrzeug können nicht gemacht werden. Es entstand erheblicher Sachschaden. Über dem Geldinstitut befinden sich Geschäftsräume. Weitere Gefahren für die Anwohner bestehen nicht. Es wurde niemand verletzt. Zusätzliche Zeugenhinweise werden an die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 02162-377 0 erbeten. Falls Hinweise in Form von Fotos und/oder Videos gegeben werden können, besteht die Möglichkeit, diese unter dem Link https://nrw.hinweisportal.de/2022051912_gaa_sprengung hochzuladen. /UR (517)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell